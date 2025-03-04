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2024 yılı değerlendirmesinin yapıldığı bu özel geceye, Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Avni Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ve Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı da katılım sağladı. Etkinlik, ünlü komedyenler Cem İşçiler ve Ayşe Balıbey’in keyifli sohbetiyle eğlenceli anlara sahne oldu.

Yarım asırlık tecrübesi ve Sinpaş güvencesiyle, her gelir grubundan müşterisine tasarrufa dayalı faizsiz finansman desteği sunan Sinpaş YTS, müşteri odaklı yaklaşımıyla sektöre öncülük etmeye ve hızla büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Sinpaş YTS ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, 44 şehir ve 75 şubeden sorumlu bölge müdürleri, şube yöneticileri, mentörler ve 2024 yılında başarılı olan satış ekipleri bir araya geldi.

Sinpaş YTS’den ilham veren gala gecesi

Gala gecesi, Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Avni Çelik ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı. Sinpaş markası kadar çalışanların da büyük bir değer taşıdığı vurgulanan zirvede, Oggusto Kurucusu Özlem Güsar, “Kişisel Marka İletişimi” üzerine keyifli bir konuşma gerçekleştirdi. Güsar’ın ilham verici konuşmasının ardından katılımcılar, “Anlatamadım” grubunun üyeleri Ayşe Balıbey ve Cem İşçiler ile eğlenceli dakikalar geçirdi. Etkinliğin sonunda, Ahmet Çelik ve Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı, sahnede ödülleri takdim ederek satış ekiplerinin başarılarını kutladılar. Gecenin sonunda ise çekilişle sürpriz hediyeler dağıtıldı.

“Sürdürülebilirlik için güç birliğinde olmamız şart”

Başarının, en temelde sürdürülebilirlikten geldiğini vurgulayan Sinpaş Holding Yönetim

Kurulu Başkanı Dr. Avni Çelik "51 yıl önce dört kişiyle başladığımız yolculuğa, bugün binlerce kişiyle devam ediyoruz. İşin temellerini ve ilkelerini doğru belirlediğinizde, sürdürülebilirlik önünüzde sonsuz bir halı gibi açılır. Bu sürdürülebilirlik için de güç birliği içinde olmamız şart. Kurum olarak, en temel amacımız güvenilir ve inanılır olmak. Her şeyi kaybedebiliriz; ancak güveni kaybetmezsek her şeyi yeniden kazanabiliriz. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, grubumuzun en genç şirketlerinden biri. Buna rağmen hızlı ve güçlü bir büyüme gösteriyoruz. Ancak büyümenin istikrarlı ve dengeli olması gerektiğini düşünüyorum. Ortak akıl, ortak değerler, ortak amaçlar ve güç birliğiyle kademeli olarak büyümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Sinpaş Yapı tasarruf Sandığı’nın temelleri 40 yıl önce atıldı

Sinpaş YTS’nin temellerinin 40 yıl önce Almanya’da Bausparkassen (Yapı Tasarruf Sandığı) modeliyle atıldığını belirten Çelik, “Almanya ziyaretlerimizde tanıştığımız Bausparkassen modeli, bizlere faizsiz finansman ile ev sahibi olma fikrini kazandırdı ve 80’li yıllarda Almanya’da yaşayan çok sayıda vatandaşımıza konut satışını bu yöntemle gerçekleştirdik. Sektöre yatırım yapma kararı verdiğimiz noktada, 40 yıl önceye dayanan bu deneyimlerimizi pozitif bir değer olarak ortaya koyduk. Bu modelin aslını da ifade eden Yapı Tasarruf Sandığı’nı ismimize de taşıdık. Sinpaş YTS’nin büyüme yolculuğu, sadece finansal değil, aynı zamanda insan odaklı bir yaklaşımı da benimsiyor. Bugün, Sinpaş YTS, 1000’e yakın çalışanı ile sektörde önemli bir yer edinmiş ve faizsiz finansman çözümleriyle büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Son bir yılda şirketimizin işlem hacmi %308 oranında arttı”

2024 yılı değerlendirmesini yapan Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı, müşteri sayısı ve sözleşme tutarında sektörünün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini vurguladı. Onarlı, "Son bir yılda şirketimizin işlem hacmi %308 oranında arttı. Konut ve araç finansmanı kaydı oluşturan müşteri sayımız ise bir önceki yıla göre %170 artış gösterdi. Şirketimiz, hem müşteri sayısında hem de ortalama sözleşme tutarında sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme sağladı. Genel olarak, 2024 yılı, büyüme ve güçlenme adına çok verimli bir yıl oldu ve sektördeki potansiyelimizi tam anlamıyla gösterme fırsatı bulduk. Araç ve konut piyasasına baktığımızda ise Türkiye’de 2024 yılında araç satışları yeni bir rekora imza atarak 1 milyon 238 bin 509 adete ulaştı. Konut satışlarında ise yaklaşık %20’lik bir artış yaşandı ve bu artış özellikle yılın son çeyreğinde kendini gösterdi. 2025 yılında ekonomik faktörlere bağlı olarak dönemsel değişiklikler yaşanabilir; ancak hem barınma ihtiyacını karşılaması hem de en değerli yatırım araçlarından biri olması sebebiyle, konuta olan ilgi her zaman sürecektir" dedi.

“Çalışanlarımızın gelişimine yatırım yaparak büyümeye devam edeceğiz"

Çalışanlarına verdikleri değeri vurgulayan Onarlı, "Eğitim, gelişim ve kariyer, bizim için her zaman öncelikli konular arasında yer alıyor. Çalışanlarımıza ve onların profesyonel gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Onların kendi ideallerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi, bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Sinpaş YTS Akademi ile sürekli eğitim programları ve gelişim fırsatları sunarak, çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırmalarına destek oluyoruz. Böylece, hem kurumumuza hem de ülkemize daha değerli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme politikamız doğrultusunda, insan kaynağına yatırım yaparak 2025’te de büyümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.