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SON DAKİKA! Mart 2025 kira zam oranı belli oldu

SON DAKİKA! Mart 2025 kira zam oranı belli oldu Şubat ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte mart ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da yüzde 53,83 oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, bu ay yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak. Biz de kira fiyatlarının nereden nereye geldiğini hesapladık.