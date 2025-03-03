SON DAKİKA! Mart 2025 kira zam oranı belli oldu

Kira zam oranının üst sınırı, enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.
Son dakika haberine göre, kiralara yapılacak ve o ay zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.
MART AYI KİRA ZAM ORANI: 53,83
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan mart ayı kira zam oranı, ocak enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 53,83 olarak kayıtlara geçti.
KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK
Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 15 bin 383 lira
15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 23 bin 74,5 lira
20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 30 bin 766 lira
25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 39 bin 957,5 lira
30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 46 bin 149 lira
35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 53 bin 840,5 lira
40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 61 bin 532 lira
45 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 69 bin 223,5 lira
50 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 76 bin 915 lira
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış