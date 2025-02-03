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SON DAKİKA! Şubat 2025 kira zam oranı belli oldu

SON DAKİKA! Şubat 2025 kira zam oranı belli oldu Ocak ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte şubat ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da yüzde 56,35 oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak.