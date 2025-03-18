Şubatta konut fiyatları reel olarak yüzde 5,6 azaldı

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini paylaştı.

2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,6 oranında azaldı.

Endeks, 2025 Şubat itibarıyla 170,5 seviyesine ulaştı.

YILIK DEĞİŞİM

Yıllık bazda incelendiğinde, konut fiyatları nominal olarak yüzde 31,3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış reel bazda yüzde 5,6 oranında geriledi.

Yıllık bazda ise İstanbul’da konut fiyatları yüzde 28,4, Ankara’da yüzde 37,2, İzmir’de ise yüzde 32,7 oranında yükseldi.

AYLIK DEĞİŞİM

İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde değerlendirildiğinde, Şubat ayında konut fiyatları İstanbul’da yüzde 2,6, Ankara’da yüzde 3,3, İzmir’de ise yüzde 3,8 oranında arttı.

TCMB verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatlarında nominal artış sürerken, yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlar reel bazda gerileme eğilimi gösteriyor.