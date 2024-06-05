Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan Aylık 8 Bin TL Taksitle Ömür Boyu Tatil Fırsatı Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, ömür boyu tatilin keyfini çıkarmak isteyenlere 1 hafta tatil fiyatına 4 mevsim tatil olanaklarıyla kaçırılmayacak ödeme avantajları sunuyor.

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Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, “Değişen tatil trendlerine uygun olarak tasarlanmış konseptlerle 4 mevsim tatilin keyfini yaşatan Sur Yapı Tatil Evleri’ni cazip ödeme koşulları ile sunuyoruz. Kampanyamızda, otel konforundaki full eşyalı, tapulu devre mülklere aylık 8 bin TL taksitle sahip olma fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.

Sur Yapı Tatil Evleri GYO’nun ‘yeni nesil tatil’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da dört mevsim tatil imkânı sunan 8 kişilik 3+1, 6 kişilik 2+1 ve 4 kişilik 1+1 devre mülklere sahip olmak isteyenler 8 bin TL’den başlayan taksit avantajlarından faydalanacak. Ev konseptinde ve otel konforunda tatil imkânı sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alanlar Türkiye’nin en gözde tatil rotası Antalya’da 1 hafta tatil fiyatına mülk sahibi oluyor.

İster tatil yapın, ister kiralayın

Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, “Günümüz tatil trendleri ‘güvenli tatil’ konsepti doğrultusunda şekilleniyor. ‘Tatil evi’ kiralama tercih edilen bir trend olarak yaygınlaşıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alanlar isterlerse tapulu mülklerini kiraya verebiliyor isterlerse satabiliyor. Bu yükselen trend doğrultusunda Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’ya yatırım ile çok kısa sürede kâra geçme fırsatı sunuyor. Uygun peşinat ve ara ödemelerle kolayca sahip olunabilecek olan devre mülklerin yaz sezonunda aylık taksitleri ise 6 kişilik 2+1 devre mülklerde 12 bin TL, 4 kişilik 1+1 devre mülklerde ise 8 bin TL.” dedi.

Hem ev rahatlığını hem de otel konforunu yaşatıyor

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın full eşyalı “ev konseptinde” yeni nesil tatil anlayışıyla tasarlandığını söyleyen Elmas, “Devre mülk sakinleri, Konyaaltı sahilindeki özel plajdan, SPA ve Wellness’e kadar pek çok imkândan doyasıya yararlanabilecek. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da çok çeşitli tematik havuz bulunuyor. Tesisimiz kumsallı yüzme havuzu, çocuk havuzları, dalga havuzu, kapalı havuzlar, zen havuzları ile kış aylarında kullanılmak üzere tasarlanan sıcak ve ısıtmalı havuzlarla devre mülk sakinlerine her mevsim birçok ayrıcalıklı su aktivitesi imkânı sağlıyor” dedi.

Sosyal ve sportif aktivitelerle dolu bir tesis

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın doğa ile iç içe olmaktan hoşlananlar için cazip bir tatil mekanı olacağını ifade eden Elmas, “Tesislerimizde farklı uzunluklarda koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile çeşitli orman aktivite alanları bulunuyor. Bu alanda komşularınızla birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz kır kahvesi, kır lokantası ve kafeler de mevcut. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ayrıca macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanları ile yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis, kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü de bulunuyor” diye konuştu.

Tatilin başkenti Antalya

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, Toroslar’ın yeşiliyle Akdeniz’in en güzel mavisinin birleştiği noktada konumlandığının altını çizen Elmas, kolay ulaşım imkânlarıyla devre mülk sakinlerine hayatın gerçek merkezinde olma avantajı sunduklarını dile getirdi. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın tarihin ve doğal güzelliklerin kesiştiği bir noktada yer aldığını belirten Elmas, “Doğa severler Köprülü Kanyon’da kayak yapabiliyor. Salda Gölü’nün eşsiz doğal güzelliğinde sakinliği yaşıyor. Düden Şelalesi’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan kolayca ulaşılabilen Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi ise devre mülk sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunuyor” diye konuştu.