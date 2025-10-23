Sur Yapı'dan "Eve Geç Kalma Türkiye" kampanyası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sur Yapı, "Eve Geç Kalma Türkiye" sloganını konut almak isteyen vatandaşlar için tanıttı.

Sur Yapı'nın tanıttığı kampanya sayesinde, kolay ve kısa bir süre içerisinde ev almak mümkün olacak.

Bankasız ve kefilsiz bir model sunan kampanya kapsamında, yüzde 10 peşinatla, 48 ay vade farksız ve 39 bin 900 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün olacak.

Sur Grup, 33 yıldır Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü projelerin yanı sıra konut, ofis, AVM, turizm, perakende, altyapı ve enerji yatırımlarıyla da büyümesini sürdürüyor.

25 BİN KİŞİYİ YENİ YUVALARINA KAVUŞTURDU

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya'nın ilk etabını tamamlayan şirket, 7 bin 500 konutu teslim ederek 25 bin kişiyi yeni yuvalarına kavuşturdu.

Şirket, Antalya'da Vitrin Antalya, Antalya Suites, Turkuaz ve Sur Cadde, İstanbul'da ise Cevher Ümraniye, Topkapı Suites, Excellence Koşuyolu, Axis Suites ve Topkapı Evleri projeleriyle her daire tipine ve farklı ödeme koşullarına uygun seçenekler sunarak, konut alıcılarının ihtiyaç ve tercihlerine hitap ediyor.

"KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

İstanbul ve Antalya'da geliştirdiği markalı konut projeleriyle kullanıcıların güvenini kazanan Sur Yapı, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını koruyor.

"EVE GEÇ KALMA TÜRKİYE"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Eve Geç Kalma Türkiye" kampanyasıyla konuttaki alım avantajını hatırlattıklarını belirtti.

Elmas, konut almak için doğru zaman olduğunu vurgulayarak, "Konut alım fırsatını kaçırmamak adına konut sahibi olmak isteyenlere sunduğumuz bankasız, kefilsiz, düşük peşinatlı ve vade farksız 48 ay ödeme seçenekleriyle kira öder gibi ev sahibi olma imkanı tanıyoruz. Hem oturumcu hem de yatırımcıya yeniden eve geç kalma Türkiye çağrısında bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR AİLENİN GELECEĞİNE ATTIĞI GÜÇLÜ BİR YATIRIMDIR"

Türkiye'de birçok insanın ev sahibi olma isteğini ertelediğini, söz konusu kampanyayla ertelemeleri ortadan kaldırmak istediklerini aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Eve Geç Kalma Türkiye çağrımız, aslında toplumsal bir davet. Sur Yapı olarak çağrımızla insanları kendi geleceklerine ve yaşam alanlarına yatırım yapmaya davet ediyoruz.

Her projemizde, insanların hayatlarının değerli kararlarından birine aracılık ediyoruz.

Bizim için her teslim ettiğimiz daire, bir ailenin geleceğine attığı güçlü bir yatırımdır."

"33 YILDIR BU ZİNCİRİN HALKASIYIZ"

Elmas, kampanyanın yalnızca ev sahibi olmayı kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda güven, erişilebilirlik ve sürdürülebilir değer üretme vizyonlarını daha fazla insana ulaştırmak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Projeleri sadece bugünün koşullarına göre değil, yıllar boyu sürecek yaşam kalitesine göre şekillendirdiklerini aktaran Elmas, "Sur Yapı olarak amacımız, konut üretmekten öte, insanların hayatlarına dokunan, onların geleceğine katkı sunan projeler geliştirmek. Kampanyamızda bu yaklaşımımızın bir uzantısı." değerlendirmesini yaptı.

Elmas, gayrimenkul sektörünün ekonomideki önemine de değinerek, şunları kaydetti:

"Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Gayrimenkul sektörü istihdam oluşturur, sanayiyi büyütür, şehirleri dönüştürür ve insanları mutlu yuvalarına kavuşturur. Biz Sur Yapı olarak 33 yıldır bu zincirin halkalarından biri olmaya devam ediyoruz."