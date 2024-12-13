Tapu ve kadastroda 3 boyutlu dönem 1 Ocak'ta başlıyor

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025’ten itibaren kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli’nin kullanımını zorunlu hale getiriyor.

Uygulamayla birlikte dijitalleşme ve afet yönetimi hedeflerine önemli katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye’de tapu işlemlerinde dijitalleşme adına önemli bir adım atılıyor.

Yetkililer, 3 boyutlu sistemin gayrimenkul sektöründe önemli bir dönüşüm sağlayacağını ifade ediyor.

3 BOYUTLU SAYISAL YAPI MODELİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı açıklamada, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli’nin kullanılmasının 1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu hale geleceğini hatırlattı.

Yeni sistemde, tüm bilgilere dijitalbina.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

"DİJİTAL BİNA"

Gedikli, yeni uygulamanın “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” kapsamında hayata geçirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

Bu yenilik, yapıların dijital ortamda daha güvenli ve şeffaf şekilde kaydedilip denetlenmesini sağlayacak. Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli’nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Bu doğrultuda çalışmalar 'Dijital Bina' konseptiyle sürdürülecek.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE GETİRECEĞİ YENİLİKLER

-Uygulama, Türkiye’nin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.

-Doğal afet risklerini azaltarak afet yönetimini iyileştirecek.

-Gayrimenkul işlemleri, daha güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülecek.

-Doğal afetler sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde de etkin bir rol oynayacak.