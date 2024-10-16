TCMB konut fiyat artışlarını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksine (TFE) göre, konut fiyatları 2024 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE eylülde, bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu.

KFE, eylülde yıllık yüzde 27,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

KONUT FİYATLARI EYLÜLDE EN HIZLI ANKARA'DA ARTTI

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,2, Ankara'da yüzde 2,2 ve İzmir'de yüzde 0,8 artış görüldü.

YILLIK EN BÜYÜK ARTIŞ İSTANBUL'DA

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 23,4, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir’de yüzde 23,1 yükseldi.