TCMB: Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,8 arttı Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi ekimde aylık yüzde 3,8 ve yıllık ise yüzde 86,5 artışla 1.129,6 oldu. Açıklanan veriler, fiyatlardaki hızın kesildiğine işaret etti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ekim 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi ekimde, bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 1.129,6 seviyesinde gerçekleşti.

Metrekare başına birim fiyatları Türkiye geneli için 30 bin 35,5 TL, İstanbul’da 44 bin 386,5 lira ve Ankara’da 23 bin 303,8 lira ve İzmir için 34 bin 774,2 lira oldu.

Fiyatlarda yıllık bazda yüzde 86,5 artış

KFE, ekimde yıllık bazda yüzde 86,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 15,4 oldu.

İstanbul'da ekimde konut fiyatları aylık yüzde 2,9 arttı

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3'lük artış görüldü.

İstanbul'da ekimde konut fiyatları yıllık yüzde 74,4 arttı

Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 74,4, Ankara'da yüzde 101,5 ve İzmir'de 80,1 yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)