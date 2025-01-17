TCMB: Konut fiyatları aralıkta reel anlamda geriledi

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı konut fiyat endeksini paylaştı.

Buna göre, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı.

AYLIK YÜZDE 2 ARTTI

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 158,5 seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK YÜZDE 29,10 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 10,4 oranında azalış göstermiştir.

ŞEHİRLERİN AYLIK FİYAT ARTIŞI

İstanbul: Yüzde 2,1

Ankara: Yüzde 2

İzmir: Yüzde 0,4

ŞEHİRLERİN YILLIK FİYAT ARTIŞI

İstanbul: Yüzde 26,3,

Ankara: Yüzde 34,4

İzmir: Yüzde 25,2