TCMB: Konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı konut fiyat endeksini duyurdu.

Merkez Bankası verilerine göre, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 151,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KONUT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,8 ve 4,5 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,2, 32,5 ve 28,7 oranlarında artış yaşandı.