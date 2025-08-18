TCMB temmuz konut fiyat endeksini açıkladı: Aylık yüzde 0,9 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyurdu.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 187,7 seviyesinde gerçekleşti.

REEL OLARAK YÜZDE 0,5 AZALDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,5 oranında azalış gösterdi.

2025 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2 oranlarında artış, İzmir’de ise yüzde 1,0 oranında azalış gözlendi.

ÜÇ İLDE YILLIK ARTIŞ

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31 oranlarında artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 42,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,6 ile Antalya Burdur, Isparta bölgesinde gözlendi.