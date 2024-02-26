Ticari gayrimenkul fiyat endeksi, geçen yılın son üç ayında yüzde 12,5 arttı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin TGFE verileri ilk kez açıklandı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2023'ün 4. çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), verileri ilk kez açıklandı.

Merkez Bankası'nın sitesinde yer alan "Gayrimenkul fiyatlarına ilişkin yeni bir gösterge: Ticari gayrimenkul fiyat endeksi" başlıklı yazıda aktarılan bilgilere göre, Türkiye ile İstanbul, Ankara ve İzmir için hesaplanan TGFE’nin hesaplanma yöntemi ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Buna göre, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5, yıllık bazda nominal yüzde 98,2 ve reel olarak yüzde 21,8 arttı.

Dükkan Fiyat Endeksi

Türkiye genelinde 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 98,9, reel olarak da yüzde 22,2 arttı.

Ofis Fiyat Endeksi

4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 artan Ofis Fiyat Endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 94,2, reel olarak da yüzde 19,3 yükseldi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de durum

3 büyük il için TGFE değişimine bakıldığında, geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 9,4, yüzde 14,5 ve yüzde 13,6 artış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 80,9, yüzde 110,2 ve yüzde 110,1 artış kaydetti.

Ticare gayrimenkul ve konuttaki fiyat düşüşü grafikte de görülüyor. Bu grafiğe göre konut fiyatlarının, ticari gayrimenkul fiyatlarına göre daha çok düştüğü tespit ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)