TOKİ, 21 ildeki iş yerlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor TOKİ, iş yeri sahibi olmak isteyenlere açık artırma ile 21 ilde imkan sunuyor. İstekliler, iş yerlerine yüzde 10 peşinat 96 ay vade ve yüzde 10 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 21 ildeki 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Açık artırmada; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Osmaniye'de bulunan toplam 102 iş yeri satılacak. AÇIK ARTIRMANIN ADRESİ Artırma, 28 Ağustos, Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek. TİCARET MERKEZİ, DÜKKAN VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ Satışa sunulan iş yerleri arasında, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki ticaret merkezi, Ankara'nın Çubuk, Kızılcahamam ve Haymana ilçelerindeki dükkanlar ve Kırşehir'in Kaman ilçesindeki alışveriş merkezi yer alıyor. YÜZDE 10 PEŞİNAT 96 YA DA 120 AY TAKSİT Alıcılar, ticaret merkezi, konut, dükkan, pazar yeri ve alışveriş merkezi niteliğindeki iş yerlerine, yüzde 10 peşinat 96 ay vade ve yüzde 10 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek. Emlak Haberleri Yağmur suyu hasadı depolama tanklarına talep arttı

