TOKİ: İstanbul Kayaşehir'de 2 bin 450 sosyal konut hak sahipleriyle buluşuyor TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzün güldürmeye devam ediyor. Bu kez İstanbul Kayaşehir'de inşası tamamlanan konutları teslimatı yapılıyor.

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AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de 4 etap halinde inşa edilen 2 bin 450 sosyal konutun, hak sahiplerine teslimine başlandı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, TOKİ, Türkiye genelinde 50 bin ve 100 bin sosyal konut projesi kapsamında teslim edilen konutlara ilave olarak İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de de konut teslimlerine devam ediyor.

Teslimatlara 15 Ocak itibarıyla başlandı.

Yatay ve özgün mimariyle tasarlandı

Millet bahçesi ve şehir hastanesi yakınında, yatay ve özgün mimariyle tasarlanan, yeşil alanlara, çocuk oyun alanlarına, kapalı otoparklara ve birçok sosyal donatıya sahip Kayaşehir Sosyal Konut Projesi'nin 794 konutluk 2. etabının teslimatlarında sona gelindi.

Vatandaşlara anahtar teslimi başladı

Teslim günleri gelen vatandaşlar, bankadaki işlemlerini tamamladıktan sonra TOKİ konut teslim ofisine uğrayarak yeni konutlarının anahtarlarını teslim aldı.

"Bize teslim olan konutu gezdik"

Evlerine kavuştukları için duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlardan Tuğçe Balarban, TOKİ kuralarına son saniyelerde katıldığını belirterek, öyle konuştu:

Bize teslim olan konutu gezdik. Dairemizde ufak tefek pürüzler vardı ama bunu çok sıcakkanlı davranarak, hemen not ederek yapabileceklerini söylediler. Bu konuda bize çok yardımcı oldular. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım böyle projeler devam eder.

"Bir hayaldi bizim için ev sahibi olmak"

Habip Alp de teslim aldığı daire ile ilgiil olarak şu değerlendirmede bulundu:

Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere böyle bir imkan sundu. Bir hayaldi bizim için ev sahibi olmak. Gelirken kapalı otoparkı gördüm, açık otoparkı var, çocuklar için oynama alanı var. Çok büyük bir lütuf.

"Beklentilerimizin üzerinde bir ev çıktı karşımıza"

50 bin sosyal konut kurası hak sahiplerinden Semih Kaya ise duygularını şöyle dile getirdi:

Evimizi bugün teslim aldık. Çok güzel, beklentilerimizin üzerinde bir ev çıktı karşımıza. TOKİ'ye ve devletimize teşekkür ediyoruz. Herkesin bu şartlarda ev sahibi olmasını temenni ediyoruz.

"Kaliteli, her şey dört dörtlük"

Anahtarını teslim almanın heyecanını yaşayan Sevda Akdemir, şu ifadeleri kullandı:

Benim eşim vefat etti. 3 tane öksüz çocuğum var, en azından başımızı sokacak bir evimiz oldu. Evin içini çok beğendim. Kaliteli, her şey dört dörtlük, kapıları güzel, mutfak dolapları, banyosu, her şeyi mükemmel yapmışlar.

Şehit annesi Nihal Türk ile Müjdat Kaya da mutluluklarını dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Teslim işlemleri 14 Şubat 2024'e kadar

Toplamda 2 bin 450 konutun teslim işlemleri 14 Şubat 2024'e kadar devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)