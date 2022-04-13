TOKİ'nin indirim kampanyasından 14 bin 575 kişi yararlandı

Borcunu erkenden kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Mart'ta başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından bugüne kadar 14 bin 575 kişi faydalandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken kapatmak isteyen konut alıcılarına yönelik, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yüzde 22 indirim kampanyası başlattı.

AA'nın haberine göre; 22 Mart'ta başlayan kampanyada, ayrıca arsa alıcıları için de peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanıyor.

Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlara da indirim yapılıyor

İndirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabiliyor.

Buna göre, borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabiliyor.

14 bin 575 kişi faydalandı

Bu kapsamda 1583 konut ve iş yeri alıcısı kısmi ödemeden yararlandı. TOKİ'nin indirim kampanyasından bugüne kadar faydalananların sayısı 14 bin 575 oldu.

Kampanyaya son başvuru 19 Nisan

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 19 Nisan Salı gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılamayacak.

TOKİ'ye ödemekle hükümlü aidat borcunun bulunmaması gerekiyor

Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca, TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları kampanyadan yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.