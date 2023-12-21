Türk inşaat ve gayrimenkul firmalarının uluslararası performansı açıklandı Türk-Arap Gayrimenkul fuarında, Türk inşaat firmalarının bugüne kadar 135 ülkede 492,6 milyar dolar değerinde proje üstlendiği ve tamamladığı bildirildi.

AA

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün uluslararası iş birliği açısından İstanbul'da önemli bir fuar düzenleniyor.

TÜRAP ile TurabExpo tarafından düzenlenen, 9. Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, İşbirliği Organizasyonu ve 6. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı, İşbirliği Organizasyonu eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Fuarda konuşan Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türk inşaat firmalarının beşeri sermayesi, teknik birikimi, teknolojiye adaptasyonu ve disipliniyle Türkiye'nin kültürel yakınlığı olan kardeş coğrafyalarda beğenilir işler yaptığını söyledi.

Gürcan, ayrıca gayrimenkul faaliyetlerinin gayrisafi yurt içi hasıladan 3,7 oranında bir yer tuttuğunu da dile getirdi.

"Türk yapı sektörü bünyesinde yoğun iş gücü barındırıyor"

Yapı sektörünün devasa altyapı projelerinden havalimanlarına, hastanelere, okullara ve elbette ve konutlara kadar insan hayatının her alanına dokunan sektör olmasıyla ön plana çıktığını belirten Gürcan, şöyle konuştu:

Pek çok meslek grubunu ilgilendiren birçok üretim ve istihdam sürecini etkileyen ve kendisine bağlı alt sektörleri harekete geçiren özelliğiyle lokomotif sektör büyük istihdam oluşturma özelliğiyle sünger sektör olarak kabul görmektedir. Türk yapı sektörü çeşitli mal ve hizmet üretimi nedeniyle bünyesinde yoğun bir iş gücünü barındırmaktadır.

"Türkiye, uluslararası alanda ön plana çıkıyor"

Türkiye temel yapı malzemeleri üretiminde ve ihracatında dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır özellikle çimento, inşaat demiri, demir çelik aksamı, plastik ve alüminyum inşaat malzemeleri, seramik, mermer, cam, boya, elektrik malzemeleri ve ısıtma soğutma ekipmanları gibi ürünlerde fiyatı ve kalitesiyle ülkemizi uluslararası alanda ön plana çıkarmaktadır.

"Sektörün istihdamdaki payı yüzde 6"

Bu noktada 1972 yılından beri dost ve kardeş ülkelerde 11 bin 901 proje üstlenmiş ve alnının akıyla bitirmiş olan Türk yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüzde anmadan geçemeyeceğiz. Türk inşaat sektörü 2022 yılı verilerine göre, gayri safi yurt içi hasılamızın (GSYİH) yüzde 4,9'unu oluşturmaktadır. Sektörün istihdamdaki payı ise yüzde 6 civarındadır.

Arap iş insanları ticari heyetlerle Türkiye'ye gelecek

Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar da Arap iş insanlarını ticari heyetlerle Türkiye'ye getirmeyi amaçladıklarını belirterek bu fuar sayesinde inşaat sektörünü aracısız şekilde Arap yatırımcılarla buluşturacaklarının altını çizdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)