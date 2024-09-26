Türkiye, dünyanın en büyük 7'nci inşaat malzemesi ihracatçısı Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu açıklandı. Türkiye'nin geçen yıl inşaat malzemesi sanayi üretimi 2022 yılına göre yüzde 5,7 arttı.

AA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) güncel ekonomik verilerle hazırladığı Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2023 yayınlandı.

Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu'nda, dünya inşaat malzemesi pazarının 2022'ye kıyasla yüzde 2,7 büyüyerek 6,52 trilyon dolara yükseldiği bildirildi.

ÇİN EN BÜYÜK İHRACATÇI ÜLKE

Raporda, 2023'te dünya inşaat malzemesi ihracatının önceki yıla göre yüzde 5,4 azaldığı ve 1,12 trilyon dolara indiği belirtilerek, dünya inşaat malzemesi ihracatında Çin'in 302,2 milyar dolar ile en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

TÜRKİYE 7. BÜYÜK İHRACATÇI KONUMUNDA

Türkiye'nin bu alanda 29,2 milyar dolarlık ihracatı ile 2023'te dünyanın en büyük 7'nci ihracatçı ülkesi olduğu vurgulanan raporda, 2023 yılı itibarıyla en büyük ithalatçının 151,4 milyar dolar ile ABD olduğu, ABD'nin ithalatının 2023'te önceki yıla göre yüzde 8,8 azaldığı ifade edildi.

TÜRKİYE, İTHALATTA 24'ÜNCÜ

Raporda, Türkiye'nin 2023'te 11,35 milyar dolarlık inşaat malzemesi ithalatı ile bir önceki yıla göre 5 basamak yükselerek 24'üncü en büyük ithalatçı ülke konumunda yer aldığı, aynı yıl Türkiye inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2022'ye göre yüzde 5,7 arttığı, sanayi üretiminin özellikle iç talepteki artış ile büyüme gösterdiği aktarıldı.

ABD, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI

ABD'nin 2023'te Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olduğu, ABD'yi sırasıyla Almanya ve Irak'ın izlediği bildirilen raporda, Türkiye'nin dünya inşaat malzemesi ihracatındaki payının 2023'te gerilediği ve yüzde 2,62 seviyesine indiği kaydedildi.

2023'te inşaat malzemesinin 36 alt grubunun 30'unda ithalatın geçen yıla göre artarken, 6 malzeme alt grubunda gerilediği vurgulanan raporda, Türkiye'nin en çok inşaat malzemesi ithalatı yaptığı ilk 3 ülkenin yine Çin, Almanya ve İtalya olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)