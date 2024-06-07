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Türkiye'de inşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 11,1 büyüdü

Türkiye'de inşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 11,1 büyüdü Türkiye İMSAD mayıs ayı sektör raporunu yayınladı. Buna göre, Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 10,9 artış gösterdi.