Türkiye'de kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı belli oldu TÜİK, geçen yılın istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı yüzde 56,2 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerini paylaştı.

Buna göre göreli yoksulluk oranı yüzde 13,9 oldu.

Bu istatistiklerin içinde kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı da yüzde 56,2 olarak açıklandı.

Oturulan konuta sahip olanların oranı 0,5 puan azaldı

Oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 0,5 puan azalarak 2023 yılında yüzde 56,2 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 27,8, lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 oldu.

Konutun izolasyonundan dolayı ısınamama en çok karşılaşılan konut ve çevre problemi oldu

Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 32,6'sı konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşarken yüzde 32'si ise sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri gibi problemlerle, yüzde 19,8'i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.