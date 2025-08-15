Türkiye'de yabancılar arasında en fazla konutu Ruslar aldı

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında azalarak bin 913 oldu.

Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

YABANCILAR EN FAZLA İSTANBUL'DAN KONUT SATIN ALDI

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında azalarak 11 bin 267 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 152 ile İran ve 135 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

TÜRKİYE'DEN EN FAZLA KONUT SATIN ALAN YABANCILAR

1- Rusya

2- İran

3- Almanya

4- Ukrayna

5- Irak

6- Azerbaycan

7- Kazakistan

8- Suudi Arabistan

9- Filistin

10- Çin