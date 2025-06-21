Türkiye'de yabancılardan en fazla konutu Ruslar aldı

Türkiye’den en çok Ruslar konut aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde mayıs ayında 130 bin 25 konut satıldı.

YABANCILARA MAYIS AYINDA 1.771 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında azalarak 1.771 oldu.

Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

YABANCILAR EN FAZLA İSTANBUL'DAN EV SATIN ALDILAR

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 648 ile İstanbul, 594 ile Antalya ve 145 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında azalarak 7 bin 789 oldu.

EN ÇOK KONUTU RUSLAR ALDI

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı, Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 274 ile Rusya Federasyonu, 133 ile İran ve 127 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

TÜRKİYE'DEN KONUT SATIN ALAN ÜLKELER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025'te yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı Rusya Federasyonu vatandaşları aldı.

Ruslar, yalnızca bir ayda Türkiye'den toplam 274 konut satın aldı.

Listenin ikinci sırasında 133 konutla İran vatandaşları yer alırken, onları 127 konutla Almanya, 113 konutla Ukrayna ve 104 konutla Irak takip etti.

İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise Azerbaycan (75), Kazakistan (66), Suudi Arabistan (62), Çin (59) ve Amerika Birleşik Devletleri (49) oldu.



