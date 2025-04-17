Türkiye'de yabancıların konut alımı geriledi

AA

Türkiye genelinde yılın ilk üç ayında konut satışları arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,1 artışla 335 bin 786 konut satışı yapıldı.

Konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlardaki gerileme dikkati çekti.

Geçen yılın ilk üç aylık döneminde yabancılara 5 bin 685 konut satılırken bu yıl aynı dönemde 4 bin 578 konut satışı gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 19,5 DÜŞTÜ

Böylece yabancılara konut satışı, geçen yıla göre yüzde 19,5 azaldı.

Bu yılın ocak-mart döneminde söz konusu kesime yapılan satışlar, son 8 yılın en düşük seviyesi olarak da kayıtlara geçti.

YIL / KONUT SATIŞLARI

Yabancılara ocak-mart dönemleri itibarıyla yapılan konut satışları şöyle:

2017 / 4 bin 270 lira

2018 / 5 bin 298 lira

2019 / 9 bin 618 lira

2020 / 10 bin 948 lira

2021 / 9 bin 887 lira

2022 / 14 bin 344 lira

2023 / 10 bin 926 lira

2024 / 5 bin 685 lira

2025 / 4 bin 578 lira