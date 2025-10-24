Türkiye'nin sosyal konut projeleri

- Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi ve İstanbul'da 15 bin kiralık konut planlandı.
- Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut tamamlanırken, 280 bin konutun inşası devam ediyor.
- Bu projelerle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli konut sağlandı.
81 ilde 500 bin sosyal konut projesi tanıtılırken akıllara bugüne kadar açıklanan diğer sosyal konut kampanyaları geldi.
-50 Bin Sosyal Konut
-100 Bin Sosyal Konut
-250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri
BUGÜNE KADAR 5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ YARARLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sundu.
1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ
"50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi, 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor.