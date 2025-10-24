Abone ol: Google News

Türkiye'nin sosyal konut projeleri

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzyılın konut projesini tanıttı. Buna göre Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi yapılacak ve İstanbul özelinde 15 bin kiralık konut sağlanacak. Bugüne kadar ise Türkiye genelindeki sosyal projelerde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 15:54
  • Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi ve İstanbul'da 15 bin kiralık konut planlandı.
  • Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut tamamlanırken, 280 bin konutun inşası devam ediyor.
  • Bu projelerle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli konut sağlandı.

81 ilde 500 bin sosyal konut projesi tanıtılırken akıllara bugüne kadar açıklanan diğer  sosyal konut kampanyaları geldi.

-50 Bin Sosyal Konut

-100 Bin Sosyal Konut

-250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri

BUGÜNE KADAR 5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ YARARLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sundu. 

1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ

"50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi, 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor.

