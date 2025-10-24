Türkiye'nin sosyal konut projeleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

81 ilde 500 bin sosyal konut projesi tanıtılırken akıllara bugüne kadar açıklanan diğer sosyal konut kampanyaları geldi.

-50 Bin Sosyal Konut

-100 Bin Sosyal Konut

-250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri

BUGÜNE KADAR 5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ YARARLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sundu.

1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ

"50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi, 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor.