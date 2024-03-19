Üç büyük ilde konut metrekare fiyatları! En pahalı şehir İstanbul Ocak 2024'te Türkiye genelinde konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 2,8 ile İzmir'de yaşandı. Yıllık konut fiyatı artışında ise yüzde 85,6 ile İzmir lider oldu.

Özel Haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı.

Bu endekslerde üç büyük kentin ortalama metrekare fiyatları da belli oldu.

İstanbul ve İzmir'deki konut fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde kalırken, Ankara'daki konut fiyatları ise ortalamanın altında yer aldı.

Türkiye'de ortalama konut metrekaresi 30 bin 900,3 lira oldu.

Türkiye'de 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon 90 bin 30 lira olarak hesaplandı.

Fiyatların artış aylık oranı

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında ocakta, bir önceki aya göre İstanbul'da fiyatlar yüzde 1,3, Ankara'da yüzde 2,4 ve İzmir'de ise yüzde 2,8 artış görüldü.

Fiyatların artış yıllık oranı

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 54,5, Ankara'da yüzde 85,6, İzmir'de yüzde 70,4 yükseldi.

İstanbul'da

İstanbul'da bir konutun ortalama metrekaresi 45 bin 129,8 lira oldu.

İstanbul'da 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon 512 bin 980 lira olarak hesaplandı.

İzmir'de

İzmir'de bir konutun metrekaresi 35 bin 684,5 lira oldu.

İzmir'de 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon 568 bin 450 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da

Ankara'da bir konutun metrekaresi 24 bin 373 bin lira oldu.

Ankara'da 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 2 milyon 437 bin 300 lira olarak hesaplandı.

