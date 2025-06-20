Üç büyükşehirde konut fiyat artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi mayısta, aylık bazda yüzde 3,4 arttı, yıllık ise yüzde 32,3 yükseldi.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE mayısta, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 182,4'e çıktı.

KFE, mayısta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 2,3 oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 3,8 ve İzmir'de yüzde 3 artış görüldü.

EN PAHALI ŞEHİR ANKARA

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 41,4 ve İzmir'de yüzde 31,1 yükseldi.