Yabancılar gidince Antalya'da eşyalı kiralık konutlar boş kaldı Antalya'da ev kiraları ve konut fiyatlarında yaşanan değişiklikleri bölgede faaliyet gösteren bir uzmana sorduk. Aldığımız cevaplara göre Antalya'nın konut sektöründe yepyeni bir sorunu var.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Özel Haber

Antalya'da kiralar ve konut fiyatlarının yüksekliği tartışılıyor.

TÜKONFED Emlak Komisyonu Üyesi ve Gayrimenkul Uzmanı Kemal Akgül, Antalya'daki konut kiraları ve konut satış fiyatlarındaki son durumu Ensonhaber'e değerlendirdi.

Akgül, Antalya'da ev kiraları ve konut satış fiyatlarının 1,5 yıldır sabit kaldığını ancak yabancılar için eşyalı düzenlenen evlerin boşaltılması ile çok sayıda eşyalı evin kiralık olarak ilanda olduğunu belirtti.

Antalya'nın yeni sorunu: Eşyasız kiralık ev yok

Gayrimenkul Uzmanı Akgül'e göre, Antalya'da eşyası olmayan boş ev bulmakta sorun yaşanıyor.

"Antalya'da yabancılara kısıtlama getirildi, fiyatlar sabitlendi"

Akgül, Ensonhaber'in "Antalya'da konut piyasasında bir değişiklik görüyor musunuz, geçen seneye göre, konut fiyatlarında bir farklılık var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Şöyle anlatayım. Geçen senelerde biliyorsunuz özellikle Rusya-Ukrayna savaşlarının çıktığında Antalya'da çok ciddi bir fiyat patlaması olmuştu kiralamalarda ve satın almalarda. 2023’ün temmuz ayından itibaren kısıtlamalar getirildi yabancılara. İkamet konusunda bu kısıtlamalarla beraber ev fiyatlarında geriye düşüş olmadı ama bir sabitleme oldu diyebilirim.

"Fiyatlar dolar bazında 1.000 dolardan 500 dolara düştü"

Özellikle dolar bazında ev kiraları gidiyordu neredeyse. Yani küçük bir 1+1 dairenin fiyatı neredeyse 1.000 dolara yaklaşmıştı. O zaman bu istenilen rakamlar sonra dolar bazında yaklaşık 500 dolara kadar düştü. Daha sonra Türk Lirası'yla 15-20 bin lira bandında kaldı.

"Yabancılar eşyalı daire tercih ediyordu"

Çok fazla eşyalı kiralık daire veriliyordu. Çünkü yabancılar buraya geldiklerinde ev almak istemiyorlardı ve eşyalı daire tercih ediyorlardı. Buna göre de insanlar dairelerinin çoğunu eşyalı aldılar ve bu şekilde kiraya veriyorlardı. Yabancı talebi artınca bu sefer eşyalı kiralık daireler boş olmaya başladı.

"Şu an Antalya'da en büyük problem boş kiralık daire bulmak"

Şu an Antalya'da en büyük problem boş kiralık daire bulmak problemi. Çünkü hep turistlere veya yabancılara göre hazırlanmış daireler.

"Fiyatlarda 1,5 yıldır artış olmadı"