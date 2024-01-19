Antalya lider! Yabancılara konut satışı 2023'te yüzde 48,1 azaldı TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Aralık ayında ise 138 bin 577 konut satışı gerçekleştirdi. Yabancılara satış ise 2023'ün tamamında 35 bin 5, aralık ayında ise 2 bin 64 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ve 2023'ün tamamına yönelik verileri paylaştı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Aralık ayında ise 138 bin 577 konut satışı gerçekleştirdi.

Konut satışlarının içinde yer alan yabancılara yapılan konut satışının verileri de aktarıldı.

Yabancıların konut edinmekte aralık ayında ilk tercihi İstanbul olurken, tüm yılda ise Antalya'ya yöneldiği görüldü.

Antalya, turizmde olduğu gibi konut alımında da yabancıların gözdesi haline geldi.

Yabancılara 2023 yılında 35 bin 5 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 48,1 azalarak 35 bin 5 oldu.

Koplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9

2023 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9 oldu.

Yabancıya konut satışında 2023'te Antalya ilk sırada

2023 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı, 12 bin 702 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 11 bin 229 konut satışı ile İstanbul, 3 bin 16 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara aralık ayında 2 bin 64 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,7 azalarak 2 bin 64 oldu.

Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 oldu.

Yabancıya konut satışında aralık ayında İstanbul lider

Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 796 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 609 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Mersin izledi.

Uyruklara göre 2023 yılında en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Rusya Federasyonu vatandaşları, 2023 yılında Türkiye'den 10 bin 560 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 4 bin 272 konut ile İran vatandaşları ve 1.917 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Aralık ayında ise Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 527 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 205 konut ile İran, 113 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.