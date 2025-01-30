Yabancılara konut satışı 7 yılın en düşük rakamına geriledi

AA

Yabancıya konut satışında 2024'te gerileme dikkati çekti.

Geçen yıl yabancılara konut satışında 23 bin 781 adetle son 7 yılın en düşük rakamı görüldü.

Yabancıların toplam satışlar içerisindeki payı ise yüzde 1,6'ya geriledi.

YABANCIYA SATIŞLAR SON İKİ YILDIR DÜŞÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, yabancıların Türkiye'den ev alabilmesine olanak tanıyan ve 2012'nin ortalarında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası sonrası artan yabancıların konut alımında son iki yıldır düşüş görülüyor.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YILLIK YÜZDE 32,1 AZALDI

Geçen yıl yabancılara yapılan konut satışları 2023'e göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781'e gerilerken, bu rakam son 7 senenin en düşük verisi olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında yabancılara yapılan satışta en yüksek rakam 2 bin 418 ile aralık ayında görülürken, nisanda yapılan satış adedi 1.272 oldu.

YABANCILAR EN FAZLA İSTANBUL'DAN KONUT SATIN ALDI

Uluslararası yatırımcılar, geçen yıl en çok konutu 8 bin 416 ile İstanbul'dan aldı.

İstanbul'un son 12 yılın 9'unda bu alanda lider olduğu görüldü.

İKİNCİ TERCİH EDİLEN ŞEHİR ANTALYA

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından her iki ülke vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Antalya'da geçen yıl yabancılara 8 bin 223 konut satıldı.

ÜÇÜNCÜ ŞEHİR MERSİN

Antalya'yı 2 bin 112 ile Mersin, 637 ile Ankara, 588 ile Yalova, 528 ile Bursa, 417 ile Kocaeli, 389 ile Aydın, 381 ile İzmir, 365 ile Muğla izledi.

YABANCILARIN 2024'TE TÜRKİYE'DEN EN FAZLA KONUT ALDIĞI 10 ŞEHİR

8 bin 416 ile İstanbul

8 bin 223 ile Antalya

2 bin 112 ile Mersin

637 ile Ankara

588 ile Yalova

528 ile Bursa

417 ile Kocaeli

389 ile Aydın

381 ile İzmir

365 ile Muğla

EN ÇOK KONUTU RUSLAR ALDI, ONLARI İRANLILAR İZLEDİ

Geçen yıl Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşları 4 bin 867 ile Ruslar oldu. Önceki yıllarda genellikle üçüncü sırada bulunan Ruslar, son 3 senedir zirvede yer alıyor.

İkinci sırada 2 bin 166 ile İranlılar bulunurken, onları 1631 ile Ukraynalılar, 1302 ile Iraklılar, 1283 ile Almanya vatandaşları, 1055 ile Kazakistan uyruklular takip etti.

İlk 20'de yer alan diğer ülkeler Azerbaycan, Suudi Arabistan, Çin, ABD, Afganistan, İngiltere, Kuveyt, Filistin, Mısır, Özbekistan, İsrail, Ürdün, İsveç ve Hollanda şeklinde sıralandı.

YABANCILARA EN FAZLA KONUT 2022'DE SATILDI

Yıllara göre bakıldığında yabancılara en çok konut satılan yıl 67 bin 490 ile 2022 oldu. Bu tarihte ülke genelinde her 100 konutun 4,5 adedinin yabancılara satıldığı gözlendi.

Uluslararası yatırımcılar, önceki yıl 35 bin 5, 2021'de 58 bin 576, 2020'de ise 40 bin 812 adet konut aldı.

YIL YIL YABANCILARA KONUT SATIŞI

YIL TOPLAM KONUT SATIŞI / YABANCILARA KONUT SATIŞI / YABANCILARIN PAYI

2013 / 1 milyon 157 bin 190 / 12 bin 181 / Yüzde 1,1

2014 / 1 milyon 165 bin 381 / 18 bin 959 / Yüzde 1,6

2015 / 1 milyon 289 bin 320 / 22 bin 830 / Yüzde 1,8

2016 / 1 milyon 341 bin 453 / 18 bin 189 / Yüzde 1,4

2017 / 1 milyon 409 bin 314 / 22 bin 234 / Yüzde 1,6

2018 / 1 milyon 375 bin 398 / 39 bin 663 / Yüzde 2,9

2019 / 1 milyon 348 bin 729 / 45 bin 483 / Yüzde 3,4

2020 / 1 milyon 499 bin 316 / 40 bin 812 / Yüzde 2,7

2021 / 1 milyon 491 bin 856 / 58 bin 576 / Yüzde 3,9

2022 / 1 milyon 485 bin 622 / 67 bin 490 / Yüzde 4,5

2023 / 1 milyon 225 bin 926 / 35 bin 5 / Yüzde 2,9

2024 / 1 milyon 478 bin 25 / 23 bin 781 / Yüzde 1,6