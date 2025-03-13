Yabancılar şubatta en fazla İstanbul'dan konut aldı

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Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak 1.457 oldu.

Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde1,3 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

YABANCILARIN EN FAZLA KONUT ALDIĞI İLLER

İstanbul: 539

Antalya: 503

Mersin: 89

İKİ AYLIK KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 oranında azalarak 3 bin 4 oldu.

EN FAZLA RUSLAR KONUT ALDI

Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 256 ile Rusya Federasyonu, 133 ile İran ve 99 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

EN FAZLA KONUT SATIN ALAN YABANCILAR

Rusya Federasyonu: 256

İran:133

Irak: 99