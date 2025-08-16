Yabancıların konutta gözdesi: İstanbul

Yabancılara Temmuz ayında bin 913 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında azalarak bin 913 oldu.

Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞTA İSTANBUL LİDER

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.

YABANCILARA 7 AYLIK KONUT SATIŞLARINDA AZALMA VAR

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında azalarak 11 bin 267 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSLARA

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 152 ile İran ve 135 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

2025'TE YABANCILARIN KONUT ALDIKLARI İLK 10 İL

Toplam: 11 bin 267

İstanbul: 4 bin 126

Antalya: 3 bin 804

Mersin: 913

Ankara: 384

Yalova: 260

Bursa: 224

İzmir: 211

Muğla: 208

Trabzon: 179

Sakarya: 178

Diğer iller: 780