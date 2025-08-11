Yağmur suyu hasadı depolama tanklarına talep arttı

Yağmur suyu hasadı depolama tankı, su sıkıntısı yaşanan bölgelerde bir umut oldu.
Küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiği bu dönemde, yağmur suyu hasadı depolama tanklarına önem verilmeye başladığı belirtiliyor.
Sosyal tesisler, villalar, evlerinin bahçesine yağmur suyunu biriktiren depolar yaptırmaya yöneldi.
SATIN ALANLARIN İÇİNDE LÜKS VİLLALAR DA VAR
Bu yılın ilk 6 ayında teslim ettikleri yağmur suyu hasadı depolama tankı proje sayısının arttığını bildiren uzmanlar, satın alımlarda fabrikalar, lüks villa konutları ve sosyal tesislerin öne çıktığına değindi.
FİRMALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERE YÖNELDİ
Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır kullanılan bu sistemin Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan uzmanlar, yağmur suyu hasadı depolama tanklarına gelen taleplerden, firmaların sürdürülebilir çözümlere yöneldiği görülüyor.
Firmalar, ağırlıklı olarak peyzaj sulama ve genel amaçlı su ihtiyaçlarında yağmur suyu hasadından elde ettikleri suyu kullanıyor.
Toprak altı kullanım şartlarına dayanımlı özel pompa odacıklı yağmur suyu hasadı depolama tankları da üretiliyor.
Tek gövdede 100 ton kapasiteye kadar üretim yapılabiliyor
Yağmur suyu olukları benzeri alanlardan tesisatla depoya bağlanan su, filtrelenerek depolama tankı içerisinde toplanıyor.