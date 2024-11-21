Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 18,9 azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 18,8, daire sayısı yüzde 17 ve yüzölçüm yüzde 18,9 azaldı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 18,8, daire sayısı yüzde 17 ve yüz ölçümü yüzde 18,9 azaldı.

YAPI RUHSATI VERİLENLERİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ: 32 MİLYON METREKARE

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 32 milyon metrekare olurken, bunun 17 milyon metrekaresinin konut, 8,2 milyon metrekaresinin konut dışı ve 6,8 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

KONUTLAR AĞIRLIKTA

Bu yapılarda kullanma amacına göre en yüksek pay, 21,2 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu.

Bunu 2,5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarken, daire sayısı yüzde 3,1 ve yüz ölçümü yüzde 5,3 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 22,5 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 12,4 milyon metrekaresini konut, 5,6 milyon metrekaresini konut dışı ve 4,5 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 15,3 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu, 1,8 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.