Yarım asırdan fazla süren kadastro davaları sona eriyor

İHA

Çok taraflı ve mirasçılı davalar, uzun yıllar sürüp bir sonuca varılamıyordu.

Adalet Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Kadastro Dosyası Projesi" kapsamında yargıda uzun yıllar süren kadastro davaları tek tek çözüme kavuşturuluyor.

Türkiye’de 1950’li, 1960’lı, 1970’li ve 1980’li yıllardan bu yana devam eden mülkiyet ihtilaflarını kapsayan kadastro davaları, yargı sisteminin köklü reform hamlesiyle sonuçlandırılıyor.

UZUN SÜREN DAVALARA ÇÖZÜM ÜRETİLDİ

Bu yılın sonuna kadar tamamının sonuçlandırılmasının amaçlandığı kadastro davalarıyla ilgili Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikler tespit edilerek çözümler üretildi.

70 YILLIK DAVALAR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Proje kapsamında mahkemelere teknik ve idari destekler sunulurken yapılan düzenlemelerle insan kaynakları güçlendirildi. Bu kapsamda, geçmişten gelen ve 70 yılı aşkın süredir devam eden davalar dahi nihai çözüme ulaştırılmaya başlandı.

YURT DIŞI TEBLİGATLAR ZAMAN KAYBETTİRİYORDU

Uzun süren kadastro davalarının başlıca nedenleri arasında yurt dışı tebligatlar, keşif süreçlerindeki teknik eksiklikler, taraf teşkili zorlukları ve personel yetersizliğine karşı son yıllarda sistematik çözümler geliştirilmesiyle mahkemelerin daha hızlı ve etkin kararlar alınması sağlandı.

VATANDAŞLAR YILLARCA SÜREN BELİRSİZLİKLERDEN KURTULUYOR

Adalet Bakanlığı öncülüğünde yürütülen reform süreci, kadastro ihtilaflarının tamamen ortadan kaldırılmasını ve mülkiyet haklarının netleşmesini amaçlıyor.

Yargı sisteminin hızlanması, hem mahkemelerin iş yükünü azaltacak hem de vatandaşların mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden kurtulmasını sağlayacak.

"SONUNDA DAVALAR SIFIRLANACAK

Tarihi reform ile mahkemelerin etkinliği artırılırken yargıya duyulan güvenin de güçlendirmesi hedefleniyor. 2025 yılı itibarıyla, kadastro davalarının tamamen sıfırlanması amaçlanırken mülkiyet sisteminin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

853 TARAFLI 71 YILLIK DAVA ÇÖZÜLDÜ

Projesinin başladığı günden bugüne kadar ülke genelinde birçok örnek hayata geçirildi. Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 1954 yılında açılan ve 853 tarafı bulunan 71 yıllık dava sonuçlandırıldı.

212 MİRASÇILI 70 YILLIK DAVA KARARA BAĞLANDI

Kırklareli’nde de 212 mirasçısı bulunan 70 yıldır devam eden bir başka davada mülkiyet sorunları çözüldü ve nihai karar verildi.

21 TARAFLI 25 YILLIK DAVA SONUÇLANDI

Bir benzer örnek de Mardin’in Derik ilçesinde yaşandı. 25 yıldır süren ve 21 tarafı bulunan kadastro davası, geçtiğimiz hafta sonuçlandırıldı.



