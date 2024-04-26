Yazlık kiralamalarındaki son durum ve fiyatlar "Turizm belgesi" olmayan evler turizm amaçlı kiralanamayacak. Bu gelişme doğrultusunda Antalya'da belgesi olan ev ve villaların kiralama fiyatı evlerde aylık 1.300 dolara ve villalarda ise günlük 15 bin liraya kadar çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Özel Haber

Yaz tatili için planlar yapılıyorken kalabalık aileler yazlık kiralamaya yöneliyor.

Yazlık kiralamak isteyenlerin hangi fiyatlarla karşılaşacağını ve yazlık bölgelerde ev kiralamak isteyenleri nelerin beklediğini bir uzmana sorduk.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Üyesi ve Gayrimenkul Uzmanı Kemal Algül, yeni sezonda değişen şartları ve yazlık fiyatlarını Ensonhaber'e aktardı.

"Yazlık kiralamalarında 2024, önceki yıllardan çok farklı olacak"

Algül, yeni getirilen kurallara bağlı olarak yazlık kiralamalarında 2024'ün geçen yıllardan çok daha farklı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl diğer yıllardan çok farklı. Geçen yıl uygulama daha kolaydı. 2024'ün Ocak ayında kanun değişikliği oldu. 'Turizm belgesi zorunluluğu' getirildi. Artık sadece yasal izin almış ev ve villalar kiralanabilecek. Bu durumun da fiyatları etkilemesini bekliyoruz.

"Belgesiz kiralamalara ciddi cezalar var"

Ayrıca turizm belgesi olmadan kiralama yapanlara da ciddi ceza veriliyor. Çoğu insan bu cezaları riske edip, belgesi olmadan kiralama yapmaktan kaçınıyor.

"Fiyatlar otellerin bir tık altında"

Yazlık ev ve villalarda istenen fiyatların otel ve motellerdeki fiyatların bir tık altında olduğunu vurgulayan Algül, 2024 ve bundan sonra yazlık kiralamalarında hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek söylerini şöyle sürdürdü:

2024 ve bundan sonrası eskisi gibi olmayacak. Geçmiş yıllarda istediğiniz gibi yazlık kiralayabiliyordunuz. Ancak otel işletmecileri açısından turizm söktöründe bu konuda sıkıntı yaşadığı için bundan sonra sadece gerçekten kurallara uyanların yazlıkarı kiralanabilecek. Fiyatlar da buna göre değişecek. Yaz sezonu 6 ay sürüyor. Ve turizmciler tüm yıllık kazancını bu 6 ayda çıkartmayı hedefliyor.

"2 artı 1 apartın aylığı 1.300 dolar"

Faaliyetlerini Antalya'da yürüten Algül, yazlık kiralama fiyatların geçen senenin 2-2,5 katı arttığını belirterek bölgede talep edilen rakamları Ensonhaber için şöyle aktardı:

Antalya'da yurt dışına hizmet veriliyor. Rezervasyonu yapılan yazlıklara ödenen kiralara baktığımızda aslında kurallara uymasa da dolar ve euro talep edildiğine şahit oluyoruz. Buna göre 3-4 kişilik bir ailenin kalacağı 2 artı 1 bir apart dairenin aylık kirası 1.200-1.300 dolar ya da euro olarak talep ediliyor.

"Villaların günlük kirası 8-15 bin lira arasında"