Yeni Levent Modern’de alırken kazandıran fırsat dönemi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emlak Konut güvencesi ve DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonuyla İstanbul’un merkezinde “Sağlıklı Ev” konseptiyle hayata geçen Yeni Levent projesinin ilk etabında yaşam başladı.

Satışa çıkan ikinci etap Yeni Levent Modern ise öncelikli yer seçme ve cazip ödeme fırsatlarıyla yeni sakinlerini bekliyor.

PEŞİNAT YOK, VADE FARKI YOK

Yeni Levent’te yaşamın başlamasıyla birlikte, konut yatırımını erteleyenler ve ilk kez ev sahibi olacaklar için cazip finansman modelleri devreye alındı. Projede banka kredili ödeme planlarının yanı sıra; peşinatsız ve vade farksız 36 ay vade ve leasing modeli ile yüzde 1,89’dan başlayan oranlar ve banka kredili 120 aya kadar vade imkanları yer alıyor.

VİLLA KONFORUNDA KONUTLAR

Proje, villa konforunda, özel havuzlu, müstakil girişli bahçeli konut tipleri, geniş bahçe-teras-balkonları, yüksek tavanlı salonları ve zengin sosyal alanları ile dikkat çekiyor.

İstanbul’un çekim merkezi Büyükdere Caddesi aksında; Levent-Etiler-Maslak-Boğaz hattının merkezinde konumlanan Yeni Levent, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi, Maslak Acıbadem Hastanesi ve İstinyePark, Kanyon, Akmerkez, Zorlu AVM gibi çekim noktalarına yaklaşık 10 dakika mesafede yer alıyor. Proje; modern sanat galerileri, kültür-sanat ve performans merkezleri ile gastronomi duraklarına yürüyüş veya kısa sürüş mesafesinde, sakinlerine şehrin en seçkin deneyimlerine kolay erişim sağlıyor.

YAŞAMA DEĞER KATAN KOTASYON

Yeni Levent’in hemen önündeki metro durağı (Seyrantepe kesişim noktası) ve proje içinden TEM Otoyolu’na direkt bağlantı imkânı, iki köprüye yakınlıkla birleşerek alternatifli ve hızlı bir ulaşım avantajı sunuyor.

YEŞİLLİKLER İÇİNDE BİR YAŞAM

Yeni Levent; daireye özel havuzlu, müstakil girişli bahçe villa tipi dubleks yaşam üniteleri, yüksek tavanlı salonlar, geniş teras ve balkonlar ile sosyal tesislerden oluşuyor. Proje, 53 bin metrekare konut, 12 bin metrekarelik okul ve alanı geniş bir peyzaj alan olarak planlandı.

DAP vizyonuyla hayata geçen Yeni Levent projesi; Türkiye’nin büyük şirketlerinin genel merkezlerine, İstinye Park, Kanyon, Akmerkez ve Zorlu AVM gibi alışveriş merkezlerine, İTÜ ve Boğaziçi gibi eğitim kurumlarının yanı sıra, Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yaklaşık 10 dakika mesafede yer alıyor. Yeni Levent; Büyükdere Caddesi ile Levent, Etiler, Maslak ve Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor.

Modern sanatın en güzel örneklerinin bulunduğu sanat galerileri ve müzelerin hemen yanı başında bulunan Yeni Levent, kültür-sanat ve performans merkezlerinin sürekli güncellenen programlarına kolaylıkla ulaşım imkânı sunuyor. Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunan birbirinden güzel restoran, kafe ve eğlence mekânlarının tam ortasında bulunan proje, lokasyonuyla sakinlerinin gastronomik yolculuklarına bir adımda ulaşmasını sağlıyor.

Binaların taşıyıcı sistem seçiminde ve statik hesaplarında Türkiye’nin önde gelen statik ekipleri ile çalışılan projede, tüm yapılar radye temel üzerine inşa edildi.

Özel havuzlu, yüksek tavanlı villa konforunda yaşam

Konum: Büyükdere Caddesi aksı; Levent-Etiler-Maslak-Boğaz hattının merkezi

Büyükdere Caddesi aksı; Levent-Etiler-Maslak-Boğaz hattının merkezi Ulaşım: Metro durağı hemen önünde (Seyrantepe kesişim); TEM’e direkt bağlantı, köprülere yakın

Metro durağı hemen önünde (Seyrantepe kesişim); TEM’e direkt bağlantı, köprülere yakın Ölçek: 103.500 m² toplam alan; 53 bin m² konut alanı.

103.500 m² toplam alan; 53 bin m² konut alanı. Yaşam: Özel havuzlu, müstakil girişli bahçe villa tipleri; yüksek tavan, geniş teras-balkon, sosyal tesis

Özel havuzlu, müstakil girişli bahçe villa tipleri; yüksek tavan, geniş teras-balkon, sosyal tesis Çevre: İTÜ, Boğaziçi, Maslak Acıbadem; İstinyePark, Kanyon, Akmerkez, Zorlu AVM

İTÜ, Boğaziçi, Maslak Acıbadem; İstinyePark, Kanyon, Akmerkez, Zorlu AVM Ödeme: Peşinatsız, vade farksız 36 ay; %1,89’dan başlayan oranlarla 120 aya varan banka kredili vade seçenekleri.

Bu bir İLANDIR.