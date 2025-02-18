Yeni yılda gayrimenkul satışlarında tarihi zirve

AA

Türkiye'de gayrimenkul satışları geçen ay, yıllık bazda yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e yükselirken bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak verisi olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay gayrimenkul satışları, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaştı.

Bu satışların 112 bin 173'ünü konutlar, 126 bin 765'ini ise arsa, tarla ve ticari taşınmaz gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu.

Toplam satışların yüzde 47'si konutlardan, yüzde 53'ü ise büyük çoğunluğu arsa ve tarla olmak üzere konut dışı gayrimenkullerde oluştu.

"KREDİLİ SATIŞLAR ARTTI"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Serkan Şahin, ocak ayında özellikle konut tarafında önemli bir canlılık gördüklerini belirterek, kredili satışlardaki artışın da dikkat çektiğini söyledi.

İKİNCİ EL GAYRİMENKULDE CANLILIK

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan artış trendinin 2025'in ilk ayında da devam ettiğini dile getiren Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

Özellikle ikinci el gayrimenkul satışlarında canlılık ve artış söz konusu. Bunun nedeni, konutlarda artan inşaat maliyetinin yatırımcılar ve gelir amacıyla gayrimenkul almak isteyenler için bir fırsat olarak görülüyor. Son dönemde konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin yanı sıra amortisman sürelerinin önemli derecede gerilemesi de konut satışlarını canlandırıyor. Ocakta ipotekli satışlardaki artış vatandaşın bu fırsatı değerlendirdiğini gösteriyor.

"CANLILIĞIN İLK ÇEYREKTE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şahin, arsa ve tarla satışlarının 2024'te yıllık bazda yüzde 8 düşmesinin ardından yeni yıla artışla başladığını kaydederek, gayrimenkul piyasasındaki canlılığın ilk çeyrekte devam etmesini beklediklerini dile getirdi.