Yetki belgesi olmayan ustalar inşaatlarda çalışamayacak

AA

Deprem kuşağındaki Türkiye'de yapıların sağlam olması için tüm önlemler alınmaya devam ediliyor.

Türkiye'de yapı güvenliğini artırmak amacıyla çıkarılması planlanan düzenlemeyle yapı müteahhidi ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan ustaları görevlendiremeyecek.

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yapılan değerlendirmeler sonucu, inşaat süreçlerine ilişkin de bazı düzenlemeler yapılması kararı alındı.

Bu kapsamda "Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütlerine gönderildi ve görüşleri soruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hazırlanan düzenleme yürürlüğe girerse yapı müteahhidi ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak.

E-DEVLET KAPISI'NDAN "ŞANTİYE-M SİSTEMİ"NE KAYDOLACAKLAR

Yapım işlerinde çalışacak ustaların e-Devlet Kapısı'ndan "Şantiye-M Sistemi"ne kaydolması ve 5 yılda bir kaydını yenilemesi zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin yapı güvenliğini de artırması öngörülüyor.

"NİTELİKSİZ USTALAR YAPI KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat sektöründe, özellikle taşıyıcı sistemi ayakta tutan ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin yapı sağlamlığı açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

"YAPI GÜVENLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı güvenliğinin hayati önem taşıdığını belirten Tellioğlu, "Sadece sorumluluğu yükleniciye, müteahhide ve mimara atmakla olmaz. Bir inşaat sürecinin paydaşları var. Proje çizen mühendis, mimar, ruhsat veren belediye, işi yürüten müteahhit, çalışan usta, malzeme veren betoncu, demir tedarikçisi, hepsi bu sürecin bir parçası. Bu nedenle herkesin konuyla ilgili yeterliliklere sahip olması büyük önem arz ediyor." dedi.

NİTELİKSİZ USTALAR YAPI KALİTESİNE ZARAR VERİYOR

Niteliksiz ustaların yapı kalitesini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tellioğlu, "Demirci, hurda ağırlıklı demiri, esasa uygun demir diye satabilir. Betoncu, dozajı düşük beton kullanabilir. Usta, demiri örerken çirozunu iyi bağlamayabilir, pas payını koymayabilir, projeye uygun davranmayabilir. Tüm bunlar yapı güvenliğini tehlikeye atar." diye konuştu.

"HEM KAZALARIN ÖNLENMESİ HEM YAPI KALİTESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

İnşaat sektöründe özellikle taşıyıcı sistemi ayakta tutan ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi ve daha önce kaldırılan teşviklerin geri getirilmesi gerektiğini vurgulayan Tellioğlu, şunları kaydetti: