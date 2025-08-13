Yetkili emlak ofislerine 'e' tabelalar asılıyor

Sektörün kurumsallaşması için yetkili emlak ofislerine "e" harfi tabelası asmaya başladı.

Tabelada ayrıca barkod da olacak. Müşteriler, bu barkodu okuttuğunda, işletmenin Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alıp almadığını doğrulayabilecek

Yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 bine yakın emlakçıya bu tabelaların iletilmesi planlanıyor.

YIL SONUNA KADAR 50 BİN TANE ASILACAK

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, sektörün kurumsallaşması için yetkili emlak ofislerine "e" harfi tabelası asmaya başladıklarını belirterek, "Yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 bine yakın meslektaşımıza bu tabelayı iletmeyi planlıyoruz." dedi.

Akçam, sektörde kurumsallığı artırmak amacıyla yetkili emlak ofislerinde "e" harfinin yer aldığı tabelanın kullanılması kararını aldıklarını anımsattı.

SEKTÖRE GÜVEN ARTACAK

Tabelayı, diğer sektörlerle karıştırılmaması için yeniden tasarladıklarını anlatan Akçam, "Bu çalışmayı, sektöre olan güveni artırmak için yaptık. Bugün itibarıyla yetkili emlak ofislerinde 'e' tabelamızı asmaya başladık. Tabelada ayrıca barkod da olacak. Müşterilerimiz bu barkodu okuttuğunda, işletmenin Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alıp almadığını doğrulayabilecek." diye konuştu.

UYGULAMA ANKARA'DA BAŞLADI

Akçam, Ankara'da başlayan uygulamayı Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını bildirerek, "Önümüzdeki günlerde tüm illerdeki emlak danışmanlarımız da bunu kullanacak. Yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 bine yakın meslektaşımıza bu tabelayı iletmeyi planlıyoruz." dedi.

Emlak danışmanlığının 150 bin kişilik bir sektör olduğunu belirten Akçam, "e" tabelalarının sektör için güvenin simgesi olacağını söyledi.

TABELA VE KURULUM İÇİN EMLAKÇILAR ÜCRET ÖDEMEYECEK

Akçam, vatandaşların, tabelayı gördüğünde orada sorumlu emlak danışmanının çalıştığını kabul ederek işlemini sürdüreceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

Tüm Emlak Danışmanları Birliğine üye olan meslektaşlarımız bize başvurduklarında, tabelayı onlara götüreceğiz ve asmalarına yardımcı olacağız. Şu anda herhangi bir ücret ödemelerine gerek yok. Biz taleplere göre dağılımı yapacağız.

ZORUNLULUK GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Ticaret Bakanlığı'nın da uygulamayla ilgili olumlu görüş verdiğini aktaran Akçam, "Sanıyorum yakın zamanda Bakanlığımız bu konuda zorunluluk getirecek. Türkiye genelinde bunu zorunlu hale getirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.