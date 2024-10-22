Zorunlu afet sigortası 1 Ocak 2025’te uygulanmaya başlıyor

Haber Merkezi

2000'den bu yana DASK kapsamında uygulanan zorunlu deprem sigortası, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yerini DASK kapsamında zorunlu afet sigortasına bırakıyor.

Zorunlu afet sigortası ile ilgili çalışmalar tamamlandı, yasalaşmaya hazır hale geldi, yıl sonuna kadar zorunlu afet sigortası Meclis gündemine gelecek ve yasalaşacak.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren de uygulanmaya başlayacak.

Türkiye genelinde sigortalanabilir 20 milyon konutun 11 milyonunun zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Zorunlu afet sigortası uygulamaya girdiğinde sigortalı konut sayısı 16 milyona çıkacak.

Konutların yüzde 80’i afet sigortası kapsamına alınacak.

150 BİN LİRA ACİL İHTİYAÇ TEMİNATI

Zorunlu afet sigortası, afet sonrası vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 150 bin TL acil ihtiyaç teminatını içeriyor.

Selden konutun içinde hafif hasar olursa 150 bin liranın yüzde 10 ya da 15’i ödenecek.

DASK, afetin hemen ardından ödemeyi yapacak.

ZORUNLU AFET SİGORTASI KAPSAMI

Deprem sigortasında olduğu gibi afet sigortası da zorunlu olacak.

Deprem, sel, heyelan, su baskını, fırtına, dolu ve orman yangını olmak üzere tüm afetleri kapsayacak.

Kapsam dışında tutulan köy alanları ve köylerdeki konutlar, zorunlu afet sigortası kapsamına alınacak.

Böylece köylerdeki konutlar zorunlu afet sigortası yaptırabilecek.

Elektrik, su, doğalgaz, internet aboneliklerinde ve tapu işlemlerinde zorunlu olacak.

Yani, afet sigortası olmayan konuta elektrik, su, doğalgaz, internet bağlantısı yapılamayacak.

BÖLGELERE GÖRE FARKLI PRİMLER

Zorunlu afet sigortasında afet bölgelerine göre primler farklılaşacak.

Türkiye, deprem riskine göre 7 bölgeye, sel riskine göre de 5 bölgeye ayrılıyor.