Emmanuel Macron, Suriye'yi ziyaret edecek

Dikkat çeken diplomasi...

Suriye, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara önderliğinde yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu süreçte Batı ülkeleri ile ilişkiler yeniden tesis ediliyor.

MACRON, SURİYE'YE GELECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak ilgi alanına giren konuları ele almak üzere yakın zamanda Suriye’ye resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

YATIRIMCILAR EŞLİK EDECEK

Müdürlük, Cumhurbaşkanı Macron’a ziyaretinde Fransız yatırımcılar ve şirket temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetin eşlik edeceğini aktararak, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Macron’un iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceğini belirtti.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler ile çeşitli alanlardaki ikili iş birliği imkanları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor.

TARİHE GEÇECEK

Öte yandan ziyarete ilişkin dikkat çeken bir başka detay daha var.

Macron, Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı lider olacak.