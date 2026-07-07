Endişeler artıyor: 260 Starlink uydusu atmosferde yakılarak imha edildi

SpaceX firması, kullanım ömrünü tamamlayan Starlink uydularını yörüngeden çıkararak atmosfere düşürmeye devam ediyor.

Şirketin raporlarına göre Aralık 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında 260 uydu kontrollü bir şekilde buharlaştırılarak yok edildi.

İmha edilen bu uyduların 176 tanesinin birinci nesil, geriye kalanların ise ikinci nesil olduğu belirtildi.

Ayrıca aynı altı aylık dönem içerisinde 349 uydunun daha hizmet dışı bırakıldığı ve önümüzdeki aylarda yakılacağı aktarıldı.

ÇEVRESEL ENDİŞELER GİDEREK ARTIYOR

Starlink uydularının ağırlıkları birinci nesillerde 295 kilograma, ikinci nesillerde ise 1250 kilograma kadar çıkabiliyor.

Bu devasa donanımların atmosfere dalarak sürtünme etkisiyle tamamen kül olması çevreciler arasında büyük bir endişe yaratıyor.

Uzmanlar, bu imha işleminin atmosfer üzerindeki etkileri konusunda daha fazla araştırma ve katı düzenleme yapılması çağrısında bulunuyor.

Ancak Federal İletişim Komisyonu, uzay yarışını yavaşlatmamak adına uyduları çevresel değerlendirme yasalarından muaf tutmaya çalışıyor.

YENİ UYDULAR İÇİN DEV TESİS KURULUYOR

Şu anda yörüngede 10 binden fazla uydusu bulunan şirket, ilerleyen aşamalarda bu ağı 42 bin uyduya çıkarmayı hedefliyor.

Uyduların her birinin sadece beş yıllık bir ömrü bulunuyor ve ömrü biten araçlar kasıtlı olarak imha ediliyor.

Ocak ayında 7 bin 500 ek uydu için onay alan SpaceX, 120 kW işlem gücüne sahip yörünge veri merkezi planlarını da duyurdu.

Şirket tüm bu hedeflerine ulaşmak için şu sıralar 11 milyon metrekarelik devasa bir üretim tesisi inşa ediyor.