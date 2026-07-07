NATO Zirvesi öncesi binlerce kişiyi ekrana kilitleyen kod: AF1

Dünya bu zirveyi takip ediyor...

36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler rotasını başkent Ankara’ya çevirdi.

SAAT 14 SULARINDA İNİŞ YAPTI

ABD Başkanı, zirveye katılmak üzere Camp Springs Üssü'nden Air Force One ile hareket etti.

Boeing VC-25 tipi başkanlık uçağı Ankara Havalimanı'na saat 14.00 sıralarında iniş yaptı.

DÜNYANIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞU OLDU

Donald Trump'ın Ankara yolculuğu binlerce kişiyi ekrana kilitledi.

Flightradar24 verilerine göre, uçuş seyri sırasında Air Force One'ı aynı anda yaklaşık 18 bin kullanıcı canlı olarak izledi.

Platform, "AF1" seferini "#1 Worldwide" etiketiyle dünya genelinde o an en çok takip edilen uçuş olarak listeledi.



