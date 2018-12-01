Endonezya yine sarsıldı: 6,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Gözlem Merkezi depremin Tanimbar Adaları’ndaki Samlaki yerleşik bölgesinin 279 kilometre batısında meydana geldiğini açıkladı.

ÖLÜ VE YARALI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Depremin sebep olduğu ölü, yaralı ve hasar konusunda henüz bilgi alınamadı.

Pasifik Ateş Çemberi içinde yer alan Endonezya’da sık sık deprem olduğuna dikkat çekildi.

2004 YILINDA YAŞANAN TSUNAMİ HALA HAFIZALARDA

2004 yılında Hint Okyanusu’nda depremin sebep olduğu tsunamide, 120 bini Endonezya’da olmak üzere 13 ülkede 226 bin kişi hayatını kaybetmişti.