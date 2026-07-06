Ensonhaber sordu: Hangi ünlüye benzetiliyorsunuz

Ensonhaber, viral olan röportajlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, içerikleriyle milyonlara ulaşıyor.

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Gülnihal Kaya, "Hangi ünlüye benzetiliyorsunuz?" diye sordu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLAR GELDİ

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

Bazıları Hadise'ye benzediğin söylerken, bazıları ise kendisini Cemre Kemer, Edis, Kıvanç Tatlıtuğ ve Demet Özdemir'e benzetti.

"BEN KENDİME BENZİYORUM"

Bazı vatandaşlar ise birçok ünlü isme benzetildiğini ancak kendisini kimseye benzetemediğini söyledi.

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