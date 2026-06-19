Ensonhaber sordu: Hayatta neyle sınanmak istemezsiniz

Ensonhaber, viral olan röportajlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, içerikleriyle milyonlara ulaşmayı sürdürüyor.

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Taha Gecü, "Bu hayatta neyle sınanmak istemezdiniz?" diye sordu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLAR GELDİ

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

Bazıları yalnız ve açlıkla sınanmak istemediklerini söylerken, bazıları ise şiddetle sınanmak istemediklerini söyledi.

"PARA HER ŞEYDİR"

"Parasızlıkla sınanmak istemem, para her şeydir" diyen de oldu, "Bir amacımın kalmamasıyla sınanmak istemem" diyenlerin de olduğu görüldü.

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