Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 5 yeni gözaltı

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni gözaltılar yapıldı.

17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Maltepe'deki evinin önünde kaçırılan Erhan Karaal, tutulduğu yerin belirlenmesinin ardından 19 Haziran Cuma sabahı polis tarafından yapılan operasyonla kurtarıldı.

6 TUTUKLAMA

Erhan Karaal'ın bulunduğu sırada yanında bulunanlar ve kaçırılma olayına karıştığı değerlendirilen 8 kişi aynı gün içinde gözaltına alınmış, hafta sonu yapılan 4 gözaltıyla birlikte toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün (22 Haziran) adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrolle serbest kaldı.

5 GÖZALTI DAHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dün akşam saatlerinde yapılan operasyonla 5 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün, Erhan Karaal'ın evinin önünde kaçırılma eylemini gerçekleştiren kişiler olduğu belirtildi.

İMAMOĞLU'NUN ADINI VERDİLER

İBB Yolsuzluk Davası'nda tutuksuz sanıklar arasında bulunan Erhan Karaal, olayla ilgili verdiği ifadesinde, kendisini alıkoyan kişilerin, Ekrem İmamoğlu ve İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın adını vererek kendisinden 500 kilogram altın istediklerini söyledi.

Karaal, ifadesinde şöyle konuştu:

"Beni sopalarla döverek, Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler.

Öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde bana işkence ederek o parayı vereceksin dediler ve sonradan 'Serdal Taşkın‘ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin' diyerek dövmeye devam ettiler."