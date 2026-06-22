Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu'nun kasasısın deyip benden 300 kilo altın istediler

Maltepe'deki 24 Haziran akşamı evinin önünde kaçırıldıktan 2 gün sonra Tuzla'da bir inşaatta kendisi kaçıranların elinde İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2'si kadın, 12 şüpheli bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"BİRKAÇ OTOMOBİL DEĞİŞTİRDİK"

Erhan Karaal'ın, Gasp Büro Amirliği ekiplerine, kurtarılmasının ardından kaldırıldığı hastanede verdiği ifade ortaya çıktı.

Karaal, ifadesinde "Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum." diye konuştu.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER DİYE ÇOK KORKTUM"

Kaçırıldığı süre boyunca sürekli olarak darbedildiğini anlatan Karaal, ifadesinin devamında şöyle konuştu:

"Bana 'Sen Kültür A.Ş.nin başındaki kişisin, sende çok para vardır' diyerek önce 300 kilo daha sonra 500 kilo altın istediler. Bana bu altınların yerini sordular.

Onlara böyle bir miktarda altının bende olmadığını söylediğimde inanmayarak beni sürekli dövdüler. Beni öldürecekler diye çok korktum."

Erhan Karaal’ın ifadesini alan polislere zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan, kendisini kaçıran kişilerin yakın zamanda kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini söylediği de belirtildi.

"POLİSİZ DEDİLER"

Erhan Karaal, ifadesinde şunları söyledi:

"Kayınvalidemin evine gittim bu süre zarfında hiç takip edildiğimi hissetmedim ve evime geri döndüğümde ikametimin önünde bir şahıs önümü kesti ve arkamdan da birkaç kişi geldi. Bu kişiler bana polis olduklarını ve beni Vatan Emniyet'e götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktular.

"KÜRTÇE KONUŞUYORLARDI"

Ben o an hangi araca bindiğimi göremedim. Araç içerisinde kafamı bacaklarımın arasına kadar bastırdılar. Beni bir süre götürdükten sonra aracın yanına sıfıra sıfır bir araç yanaştırıp beni o araca taşıdılar. Beni bir süre bu araçta gezdirdiler. Bu sürede sürekli Kürtçe konuşuyorlardı.

"IRAKLI ŞOFÖR KULLANIYORDU"

Bir süre gezdirdikten sonra yine bir aracı sıfıra sıfır yanaştırarak beni o araca taşıdılar. O aracın marka modelini bilmiyorum. Beni böyle böyle birçok araç değiştirttiler. 3'üncü veya 4'üncü araçta yine Kürtçe konuşuyorlardı. Sonra Türkçe olarak araç şoförüne nereli olduklarını sordular. Araç şoförü Iraklı olduğunu söyledi.

Ben bütün araçlarda kafam bacaklarımın arasında olduğu için yüzlerini göremedim ve beni hiç konuşturmuyorlardı. Aynı zamanda kafam sürekli bacaklarımın arasına bastırdıkları için yolları göremiyordum ancak iki kez Avrasya Tüneli'nden geçtik. Ben geçtiğimizi teypten gelen sesli anons sayesinde öğrendim.

İlk Avrupa Yakası'na geçtiğimizde aracı Iraklı şoför kullanıyordu. Orada beni sarnıç gibi bir yere götürdüler. Buraya girdiğimde benim üzerimden gözlüğümü, cüzdanımı ve telefonumu aldılar.

"SERDAL TAŞKIN'IN SAKLADIĞI 500 KİLO ALTINI VERECEKSİN"

Burada 7-8 kişi vardı. İçeride beni sopalarla döverek, Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın‘ı İBB‘de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır.

Öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde bana işkence ederek o parayı vereceksin dediler ve sonradan 'Serdal Taşkın‘ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin' diyerek dövmeye devam ettiler.

"ÇOCUKLARIM İÇİN BİRİKTİRDİĞİM PARAYI VEREYİM DEDİM"

Ben bu sırada benim çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var onu size vereyim deyince 'O para mı biz sana 2 milyon verelim' diyerek dövmeye devam ettiler. Orada kendi aralarında 'Bilgisayar getirtelim ve parayı hesabımıza atsın' dediler. Ancak sonradan bilgisayar getirmediler.

"TIRNAKLARIMI ÇEKTİLER"

Daha sonra oradan beni bir araca bindirerek Avrasya tünelinden geçirdiler. Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Benim tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler."

"DETAYLARI BİLMİYORUM"

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Karaal’ın başında beklerken tabancayla yakalanan İ.A. ise kaçırma olayının detayından haberdar olmadığını belirterek, "Beni Balıkesir’den çağırdılar. Gelince önce bir bungalov evde ardından başka bir evde kaldım. Daha sonra gelen talimat üzerine yanıma yemek ve su alarak mağdurun tutulduğu yere gittim. Orada beklerken polisler gelip beni yakaladı." ifadelerini kullandı.



