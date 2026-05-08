Ersan Şen'den ODTÜ'deki bayrak saldırısına sert tepki

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel sembollerinden Türk Bayrağı, Anayasa'nın 3. maddesinde 'devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün' nişanesi olarak tanımlanır.

Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında, bir grup, Türk bayrağı açan başka bir grup öğrenciye saldırdı.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda bayrak açan öğrencilere şişe ve kemer gibi cisimlerle saldırı yapıldığı, bazı öğrencilerin yaralandığı yönünde görüntüler ve iddialar kamuoyuna yansıdı.

ODTÜ Rektörlüğü, bayrağa yönelik herhangi bir saygısızlığın kabul edilemeyeceğini belirterek olayla ilgili idari inceleme başlattığını açıkladı.

"AY YILDIZLI AL BAYRAĞA YAPILAN SALDIRIYA GÖZ YUMULAMAZ"

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, olaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Ersan Şen, bayrağa yapılan saldırının mazeretinin olamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, Aziz Milletinin özgürlüğünün nişanesi, canı, kanı, her şeyi ay yıldızlı al bayrağa yapılan saldırıya göz yumulamaz, bunun mazereti de olamaz. Şehitlerin kanı, fakir fukaranın rızkı ile yapılan irfan yuvaları; ancak vatanın, Türk Milletinin al bayrağının dalgalandığı yerler olabilir. Adı Türk bayrağı nokta."

ODTÜ’de İlkay Akkaya konserinde Türk bayrağı açan gençlere saldırı