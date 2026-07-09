Erzurum'da 14 yaşındaki motosikletli kaza yaptı: Babasına 247 bin TL ceza

Erzurum'da saat 20.50 sıralarında Palandöken ilçesinde devriye görevi yapan sivil trafik ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan plakasız motosikleti fark etti.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Polis ekipleri, sürücünün yaşının küçük olduğunu belirleyince megafonla 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ikazlara uymayan çocuk sürücü, arkasında bulunan arkadaşıyla birlikte Erzurum Şehir Hastanesi istikametine doğru kaçmaya başladı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ, OTOMOBİLE ÇARPTI

Kırmızı ışıkta da durmayan R.E.Y., Hacı Selim Efendi Camisi önündeki kavşakta dönüş yapan Serkan K. yönetimindeki 61 KB 719 plakalı otomobile çarptı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada motosiklet sürücüsü R.E.Y. yaralanırken, yolcu konumundaki M.A.Ş. olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan R.E.Y., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan M.A.Ş. de kısa sürede yakalanarak, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ÇOCUK SÜRÜCÜNÜN BABASINA CEZA YAĞDI

Motosiklet sürücüsünün yaşının küçük olması nedeniyle babası C.Y.'ye; 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin TL, kırmızı ışık ihlalinden 5 bin TL, tescili zorunlu aracı tescilsiz kullanmaktan ise 2 bin 179 TL olmak üzere toplam 247 bin 179 TL idari para cezası uygulandı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen R.E.Y.'nin, kısa süre önce 35 bin TL karşılığında satın aldığı motosiklet de tescil kaydı bulunmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.